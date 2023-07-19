وزير الصحة الإتحادي يقف على الأوضاع الصحية بولاية كسلا





وقف وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، على مجمل الأوضاع الصحية بولاية كسلا والإشكاليات التي تواجه العمل الصحي خلال الفترة الماضية، إلى جانب الرؤى والحلول والمقترحات التي تسهم في إستقرار القطاع الصحي بالولاية، و العمل على ضمان توفير الإمداد الطبي وإستمرارية تشغيل المؤسسات الصحية. جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم بقصر الضيافة بكسلا، الذي ضم بجانب وزير الصحة الإتحادي والوفد المرافق له ضمن برنامج زيارتهم إلى بعض ولايات السودان، برئاسة والي الولاية المكلف أ. خوجلي حمد عبدالله ، والذي ضم الكوادر الصحية العاملة بالولاية. واستمع الوزير إلى تنوير شامل من مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية المكلف د. علي آدم محمد إلى جانب مديري الإدارات العاملة بالوزارة حول متطلبات الارتقاء بالعمل الصحي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والعمل على الإستفادة من الكوادر الطبية التي قدمت من الخرطوم فضلاً عن الإشكاليات التي تواجه الصحة بالولاية.

وتطرق الإجتماع إلى وضع الطوارئ بالولاية والإمداد الدوائي والإصحاح البيئي بجميع محليات ولاية كسلا بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمعامل وبنك الدم. وأكد وزير الصحة على إلتزام وزارة الصحة الإتحادية بترقية القطاع الصحي على مستوى البلاد من خلال توفير معينات العمل الصحي من الدواء و تأهيل المؤسسات الصحية للمساهمة في تقديم خدمات الرعاية الأساسية فضلاً عن ترتيب أوضاع الكوادر الصحية العاملة بالولاية إلى جانب السعي لمعالجة الإشكاليات الأساسية وإعداد خطة عمل إسعافية محددة يتم تنفيذها والإلتزام بها من كل الأطراف.

وأمن وزير الصحة على المساعي المبذولة من قبل الولاية تجاه القطاع ومواجهة التحديات في الولاية عبر المناطق الحدودية مؤكداً أن ترتيب القضايا الصحية يسهم إسهاماً إيجابياً في تثبيت السلم الإجتماعي بالولاية.

وأشار الوزير إلى أن الولايات في هذه الفترة تحملت المسؤلية بدعم من الإتحادية، مبيناً أن وجود الكوادر الطبية بالولايات مؤشر جيد لإستمرار تقديم الخدمات الصحية، مؤكداً على أن وزارة الصحة الإتحادية تبذل قصارى جهدها مع الشركاء والدول الصديقة والمانحين لتوفير الإمداد الطبي، لافتاِ إلى أهمية تفعيل اللجان بالولايات لرفع الحوجة للمستوى الإتحادي لسد الفجوات، داعياً إلى الإستفادة من الأخصائيين والإستشاريين وإستيعابهم بالولايات، واصفاً تواجدهم الداعم الأساسي لمشروع توطين الخدمات بالولايات.

وأوضح الوزير أنه تم التنسيق مع حكومة الولاية لتشغيل مستشفيات مشروع أعمار الشرق بالتنسيق مع دولة الكويت.

وأعرب الوزير عن تمنياته أن يتجاوز القطاع الصحي هذه المحنه وتتضافر الجهود بين المركز والولايات لسد النقص والعمل على إستمرار تقديم الخدمة للمواطنيين.

من جانبه أكد والي ولاية كسلا أ. خوجلي على إلتزام الولاية الكامل تجاه قضايا الصحة والعمل على تقويةالإستجابة للطوارئ الصحية، مرحبا بوزير الصحة الإتحادي والوفد المرافق، متمنياً أن التكون الزيارة مثمرة، متاسفاً على ما يحدث في البلاد من حرب وإستهداف للمؤسسات الصحية، داعياً التوسع في الخدمات في الولايات، مبيناً أن كل ولايات السودان تأثرت بما دار في ولاية الخرطوم، لافتاً إلى ضرورة الإهتمام بالوزارات الخدمية كوزارة الصحة بالولايات، مشيراً إلى تعيين بعض الكودار الطبية بالولاية، شاكراً وزير الصحة الإتحادي على هذه الزيارة.

سكاي نيوز

وكاله سونا