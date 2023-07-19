الصندوق القومي للإسكان يشيد بإيواء نازحين بإسكان الدامر





أشاد الصندوق القومي للإسكان والتعمير بمبادرة ولاية نهر النيل بايواء 270 أسرة من النازحين من الخرطوم الفارين من الحرب بمدينة الشعبي والإقتصادي بمدينة الدامر، داعياً إلى أهمية تضافر الجهود لتوفير مياه الشرب لهم من مصادر مياه دائمة بدلاً من التناكر،

وقال الأستاذ عمر سعدان مسؤول. التنسيق والمتابعة بالصندوق القومي للإسكان والتعمير المكلف بأهمية تعاون جميع الجهات المعنية لتوفير السكن والخدمات للنازحين نسبة للظروف الإنسانية القاسية التي يعانون منها جراء تأثرهم بالحرب الدائرة حالياً بالخرطوم وعدد من المدن الأخرى.

وأوضح أن شريحة المتأثرين بالنزاعات والكوارث الطبيعية تجيء ضمن الشرائح الست التي يستهدفها المشروع القومي للمأوى الذي يسعى الصندوق القومي لتنفيذه بالتعاون مع الجهات المختصة بالمركز و الولايات مبيناً أن ولاية نهر النيل تعد من الولايات المتقدمة في مجال الإسكان الشعبي والاقتصادي حيث تم تنفيذ ٨٨٠ وحدة سكنية منتشرة بعدد من المحليات. وامتدح سعدان مبادرة صندوق الإسكان بالولاية بالتنسيق مع حكومة الولاية أول مشروع لإيواء أسر للنازحين بالولاية مبيناً دعمهم لمثل هذه المبادرات. وذكر في تصريح لسونا أن وفد الصندوق القومي للإسكان الذي يزور الولاية حالياً قد التقى خلال اليومين الماضيين بقيادات صندوق الاسكان بالولاية والعاملين بالصندوق كما إلتقى بقيادات هيئة توفير المياه بالولاية.

وكشف عن إجتماع عقد برئاسة موقع مياه الدامر برئاسة المهندس أحمد الكبير عبد الرحيم مدير مياه الدامر والمهندس عمر احمد علي مدير صندوق الإسكان بالولاية بحضور كل من المهندس مدثر عبد القادر رحمة مدير مياه الولاية والمهندس محمد سعد البلوي من إدارة المشروعات بصندوق الإسكان بالولاية. وأضاف أن الاجتماع بحث موقف خدمات المياه بمشروع مدينة الدامر للسكن الشعبي والاقتصادي حيث أوضح السيد مدير صندوق الاسكان بالولاية أن المخطط به ٣٠٠ وحدة سكنيه تم استيعاب ٢٧٠ اسرة نازحة فيها من ولاية الخرطوم وذلك بالتنسيق مع اللجنة المختصة بالولاية ولجنة ملاك الوحدات السكنية وقال إن هناك مشكلة في توفير المياه من مصادر ثابتة للنازحين بالمشروع علي الرغم من إكمال توصيلات شبكات المياه.

وأعلن انه بعد التداول والنقاش تم التأمين علي أهمية التعاون لحل هذه المشكلة عبر تنفيذ عدد من المقترحات التي من بينها حفر بئر بالمدينة باعجل ما يكون بالتنسيق مع شركة زادنا العالمية.

واوضح مسؤول التنسيق والمتابعة بالصندوق القومي للإسكان أنه سيتم مناقشة هذا الأمر والاتفاق علي المقترح المناسب مع السيد وزير البني التحتية والسيد والي الولاية معرباً عن أمله أن تكلل هذه الجهود بالنجاح.

سكاي نيوز

وكاله سونا