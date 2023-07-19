المدير التنفيذي لمحلية تندلتي يقف على عمل لجنة الطواري





وقف الاستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي لمحلية تندلتي رئيس لجنة طوارئ الخريف علي الاعمال الجارية بواسطة وزارة البني التحتية علي معالجة مناطق الهشاشة علي جسم سد الاعوج السد الواقي لمدينة تندلتي من خطر الغرق من فيضان خور ابوحبل المتوقع حدوثة سنويا ،

وفي تصريح قال المدير التنفيذي أن المحلية شرعت باكرا في عملية تنفيذ خطتها لمواجهة الآثار السالبة من مياة امطار الخريف وفيضان خور ابوحبل ، وذلك بحفر المجارئ الرئيسة وتطهير المصارف الفرعية وازالة الانقاض وعمل الردميات وتسوية الشوارع ومعالجة مناطق الهشاشة علي جسم سد الاعوج السد الواقي .

واشار الي ان الخطة تشمل عمل تروس ومصدات مياة لكل القري الواقعة علي ضفتي خور ابوحبل ، واكد بأن لجنة طوارئ الخريف ستظل في حالة استنفار دائم لمراقبة الاوضاع بالمحلية والمتابعة الدورية واللصيقة لكل ما يمكن ان يحدث اثناء وبعد الخريف .

سكاي نيوز

وكاله سونا