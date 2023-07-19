صحة النيل الازرق تثمن مبادرة أصحاب الصيدليات





ثمن الاستاذ جمال ناصر السيد وزير الصحة باقليم النيل الازرق مبادرة اصحاب الصيدليات بالاقليم و المتمثلة في تقديم معينات عينية وغذائية استشعارا منهم بالمسئولية المجتمعية تجاه عملية استقرار الكوادر الصحية.

وقال ٬ لدي تسلمه اليوم دعم مبادرة اصحاب الصيدليات بمشاركة الدكتور مصطفى جبرالله مدير عام الوزارة والدكتور عبدالفتاح خيار ممثل المبادرة ٬ ان اصحاب الصيدليات قدموا نموذج مشرف في التفاعل مع قضايا استقرار تقديم الخدمات الصحية وناشد كافة المؤسسات بان تحذو حذو اصحاب الصيدليات. وعقب عملية التسليم تم توزيع المواد الغذائية علي ميز الاطباء والطبيبات بالدمازين والرصيرص.

من جانبه تعهد الدكتور عبدالفتاح خيار ممثل أصحاب الصيدليات بان المبادرات ستتواصل بالجهد المجتمعي للمساهمة في استقرار الكوادر الصحية واستدامة تقديم الخدمات بكافة المستشفيات العاملة بالإقليم

سكاي نيوز

وكاله سونا