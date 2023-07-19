وصفته بالفاضح والظالم.. حماس تدين قرارا أميركيا يعتبر إسرائيل “دولة غير عنصرية”





دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الأربعاء- تصويت الكونغرس الأميركي على قرار يعتبر إسرائيل “دولة غير عنصرية”، ورأت أن القرار انحياز أميركي فاضح للاحتلال وتشجيع له على مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة -في تصريح صحفي- إن القرار الأميركي تغافل عن تاريخ الاحتلال الأسود، وجرائمه التي ارتكبها مؤخرا على يد عصابات المستوطنين المحميّة من جيش الاحتلال في بلدة حوّارة وعشرات القرى الفلسطينية الأخرى.

وأكدت حماس أن القرار الأميركي الظالم لن يغير من حقيقة الكيان الاحتلالي المجرم والعنصري القائم على سياسة التطهير العرقي، وتهجير أصحاب الأرض وإحلال غزاة محتلين مكانهم.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع ضد الاحتلال حتى زواله عن أرضه.

وأمس الثلاثاء، تبنى مجلس النواب الأميركي قرارا يعتبر إسرائيل “دولة غير عنصرية”، تعقيبا على تصريحات سابقة للنائبة الديمقراطية براميلا جايابال، قالت فيها إن “إسرائيل دولة عنصرية والشعب الفلسطيني يستحق تقرير المصير والحكم الذاتي”.

وأفاد مراسل الأناضول بأن القرار، الذي قدمه السيناتور الجمهوري أوغست فلوغر من ولاية تكساس، تبناه المجلس مساء أمس الثلاثاء، وأقر بأغلبية 412 صوتا (من إجمالي 441) مقابل رفض 9، وامتناع نائب واحد عن التصويت، علما أن “هناك أعضاء لا يحق لهم التصويت”.

وينص القرار على أن “إسرائيل ليست عنصرية أو دولة فصل عنصري”، رافضا جميع أشكال ما سماها “معاداة السامية وكراهية الأجانب”، ومؤكدا أن الولايات المتحدة ستظل دائما شريكا قويا وداعما لإسرائيل.

سكاي نيوز

الجزيرة