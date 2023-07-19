وصول أجهزة مراقبة مرضي القلب لمركز مدني





وصلت لمركز مدنى لأمراض وجراحة القلب صباح اليوم 6 أجهزة مراقبة مرضى القلب وذلك بحضور الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف والدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي المكلف الذي أوضح أن الأجهزة دعم من دولة ليبيا لحكومة السودان. وأشار إلى أن مركز مدنى لأمراض وجراحة القلب يمثل رمزية في البلاد و يعتبر المركز الأول والوحيد الذي يقدم الخدمات العلاجية والجراحية لمرضى القلب ممتدحا جهود إدارة المركز والكوادر الطبية العاملة في المركز رغم الأوضاع التي تمر بها البلاد وتوقف صرف المرتبات وجهود حكومة الولاية في إستيعاب كافة الكوادر الطبية وتعزيز القدرات العلاجية بالمؤسسات الصحية و أعلن الوزير عن بشريات كبيرة في مجال عودة العلاج المجاني.

من جانبه أكد والى الجزيرة أن الأجهزة والمعدات الطبية التي تم توفيرها تعد إضافة حقيقية للمركز و تسهم في زيادة الطاقة الإستيعابية للمركز و أشاد بالدعم المقدر من وزارة الصحة الإتحادية والجهود الكبيرة التي ظلت تضطلع بها إدارة المركز لتطوير الأداء.

فيما أكد الدكتور صلاح الدين محمد المصطفى مدير المركز أن وصول الأجهزة يساهم في فتح وحدة العناية الوسيطة ويعزز قدرات المركز الاستيعابية بنسبة 30% وأعرب عن شكره وتقديره لكافة الجهات التى أسهمت فى توفير الأجهزة.

سكاي نيوز

وكاله سونا