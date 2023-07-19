البرهان يهنئ الشعب السوداني بمناسبة العام الهجري الجديد





هنأ رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ،الشعب السوداني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٥، سائلاً الله تعالى أن يعيده والبلاد تشهد سلاماً وإستقراراً .

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن تمنياته بأن يكون العام الهجري الجديد سانحة طيبة للسودانيين من أجل التوافق ووحدة الكلمة لإرساء السلام والإستقرار وترسيخ دعائم البناء الوطني في السودان.

سكاي نيوز

وكاله سونا