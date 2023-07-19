خلال عمليات التمشيط:القوات المسلحة تكبد المليشيا خسائر كبيرة





أكدت القوات المسلحة في موجزها للموقف اليوم الاربعاء مواصلة عمليات التمشيط لبؤر وتمركزات المليشيا المتمردة بمنطقة العاصمة المركزية .

و فيما يلي موجز الموقف اليوم :-

القيادة العامة للقوات المسلحة

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣م سعت ٩:٢٠ موجز الموقف اليوم

تواصل قواتنا عمليات التمشيط لبؤر وتمركزات المليشيا المتمردة بمنطقة العاصمة المركزية .

كبدت قواتنا المليشيا المتمردة بمنطقة العشرة عدد من القتلى والجرجى وتدمير(٤) عربات قتالية.

اشتبكت عناصر من المليشيا المتمردة مع قواتنا المرتكزة بكبري الدباسين بأبو آدم التي تصدت لهم واجبرتهم على الإنسحاب ودمرت لهم (٥) عربة واستلمت (٣ ) عربة قتالية وعدد من القتلى والجرحى.

قبضت مجموعة من اتيام العمل الخاص بمنطقة جبل أولياء على عدد كبير من الأسلحة مخبئة بأحد المنازل التي تتبع للمليشيا المتمردة، وهي ١٢ رشاش قرنوف ورشاش دوشكا وعدد كبير من البنادق الآلية.

قامت المليشيا المتمردة باستهداف مواطنين تجمعوا لتحية قواتنا في العزوزاب وود عجيب بطائرة مسيرة ، مما أدى إلى استشهاد ١٤ وإصابة ١٥ من المدنيين.

تواصل قواتنا توجيه الضربات الجوية على مواقع تحشدات العدو بمختلف المناطق مع استمرار الرصد والمتابعة.

تواصل قواتنا رصد نوايا العدو بدقة وعلي كامل الجاهزية للتعامل معها .

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

سكاي نيوز

وكاله سونا