برنامج الموارد الطبيعية بولاية سنار والفاو يوزعان بذور للقري المستهدفة





وزع برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل كسب العيش بولاية سنار خلال الموسم الزراعي الحالي 2023 (70) طن بذور علي محليات ولاية سنار التي يستهدفها البرنامج والتي تشمل كل من ابوحجار، الدالي والمزموم، الدندر والسوكي أعلن ذلك الأستاذ يس دوليب المدير العام للبرنامج. وأشار مدير البرنامج إلى أن البذور التي تم توزيعها على 72 قرية يستفيد منها 7 ألف مزارع بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) من أجل زيادة المساحات التي ستزرع هذا العام لزيادة الإنتاج .

وأضاف دوليب أن برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل كسب العيش استهدف من خلال توزيع البذور أيضاً زراعة 200 جبراكة (جبراكة مساحة أقل من 10 فدان) فردية وجماعية لصغار المزارعين بالقرى المختلفة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الأصغر بتكلفة بلغت 56 مليون و285 ألف جنيه سوداني.

وقال مدير البرنامج إن إدارة البرنامج أنشأت بولاية سنار مركز فض النزاعات في منطقة ود النيل بابوحجار للمساهمة في حل مشاكل احتكاكات المزارعين والرعاة. مؤكداً مساهمة البرنامج في فتح مسار الثروة الحيوانية في منطقة ابوحجار بمسافة 130 كيلو مضيفاً أن البرنامج أنشأ شبكات لعدد من القرى حتي تتمكن من إدارة مواردها الطبيعية مؤكداً أن الأولوية لدي البرنامج هي توفير المياه بالقرى المستهدفة.

سكاي نيوز

وكاله سونا