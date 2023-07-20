بلدية القضارف تنظم نفرةكبرى لمساندة القوات المسلحة





دفعت بلدية القضارف صباح اليوم بأعداد مقدرة من المستنفرين ضمن النفرة الكبرى لإسناد القوات المسلحة، ولدى مخاطبته القوة المستنفرة بميدان الفرقة الثانية مشاة أكد والى ولاية القضارف المكلف الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب أن القضارف إنتقلت إلى مرحلة تعزيز صفوف الجيش بالرجال والمقاتلين بعد أن قدمت الدعم المالي والعيني له فى معركة الكرامة.

كما أكد الوالي أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تنفذ حالياً بجميع المحليات من خلال فتح معسكرات التدريب للقادرين على حمل السلاح فضلاً عن تكوين اللجان المجتمعية بكافة المناطق.

فيما أوضح اللواء ركن أحمد العماس قائد المنطقة العسكرية الشرقية أن استنفار شباب القضارف يمثل رسالة قوية تؤكد أن البلاد محمية بشبابها وأن الولايك لم تتقاعس عن دعم القوات المسلحة.

وقال قائد المنطقة العسكرية الشرقية إن المستنفرين سيتم توظيفهم بالصورة المطلوبة.

وكان ممثل المستنفرين محمد أبو سم قد أكد الاستعداد التام للدفاع عن السودان ضمن صفوف القوات المسلحة وتجاوز هذه المرحلة.

سكاي نيوز

وكاله سونا