وصول ٣٧طنا من المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة مطار بورتسودان





وصلت إلي مطار بورتسودان الدولي اليوم ثلاث طائرات شحن مصريه تحمل (٣٧) طنا تشمل مستلزمات طبية والأدوية المنقذة للحياة، وذلك في جهد عربي مشترك عبر جامعة الدول العربية لدعم السودان في ظروفه الحالية، وكان في استقبال هذا الدعم وزير الخارجية علي الصادق، ووكيل التنمية الاجتماعية، وممثل وزارة الصحة الاتحادية، وقيادات منطقة البحر الاحمر العسكرية، والسفير المصري لدي السودان.

وفي تصريحات إعلامية أشاد وزير الخارجية بجهود جامعه الدول العربية ومواقفها الداعمة للسودان، وتوجيهاته بنقل هذا الدعم العربي عبر الطيران المصري.

الي ذلك أشاد السفير المصري بالجهد العربي المشترك لوقف الحرب وعودة الحياة الي طبيعتها في السودان، وأشار الي توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة الاستجابة لدعم السودان منذ بداية الأزمة، بالإضافة إلى الجهد الدبلوماسي المصري لوقف اطلاق الناروالبدء في عملية سياسية في السودان وذلك من خلال مؤتمر دول جوار السودان الذي انعقد مؤخرا بالقاهرة.

من جانبهم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وممثل وزير الصحة الاتحادي، وممثل قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجامعة الدول العربية ومصر الشقيقة في دعم السودان، و أوضحوا ان هذا الدعم يعد إضافة لجهود العون الإنساني خاصة في المجال الصحي.

سكاي نيوز

وكاله سونا