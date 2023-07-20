هل أساءت بسمة بوسيل لتامر حسني في آخر ظهور؟





تداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي كلمات منسوبة للنجمة المغربية بسمة بوسيل، تنطوي على تنمر من أصحاب البشرة السمراء.

ولم تلتزم بسمة بوسيل الصمت كثيراً، إذ شاركت صورة عبر حسابها في إنستغرام، لمنشور نُسِب إليها يتحدث عن الحب والزواج.

وجاء في المنشور الذي تبيّن لاحقاً أنه مزيّف: “بحياتك لا تحبي ولا تتزوجي شخص أسمر، لأنو الأسمر يتسخ بسرعة”. وقبل توضيح بسمة أن تلك الكلمات لم تخرج منها، اعتبر متداولو التدوينة أن بوسيل وجهتها إلى طليقها الفنان المصري تامر حسني. ونفت الفنانة المغربية الإساءة إلى أصحاب البشرة السمراء، أو تحريضها على التعامل بعنصرية معهم.

وكتبت خريجة برنامج اكتشاف المواهب”ستار أكاديمي” عبر خاصية “ستوري” في “إنستغرام”: “هذه الصورة مفبركة، مَن يا ترى قام بذلك؟”. وطالبت بسمة بوسيل أصحاب هذه الحسابات المفبركة التوقف عن نشر تدوينات تحمل اسمها أو نسب تصريحات إليها، والاهتمام بحياتهم بدلا من حياتها.

“العين الإخبارية”