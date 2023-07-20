وزير الصحة يشيد بالمبادرات والمشاركات الوطنية والدولية لاستكمال النواقص الصحية





أشاد وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، بالمبادرات ومشاركات المنظمات الوطنية والدولية فى إستكمال النواقص والتنسيق المشترك مع وزارة الصحة الإتحادية والإقليمية فى تكامل الجهود وفق آليات محكمة وإستجابتها السريعة ،وتنسيق العمل الصحي لولايات دارفور والنازحين في دولة تشاد مؤكدا على كامل القيادة لوزارة الصحة الإتحادية لقيادة النظام الصحي و الخدمات الصحية بالبلاد مؤكدا تقديره لإستجابة تلك المنظمات الدولية والوطنية العاملة في السودان و هي تسعى مع الوزارة في إستكمال النواقص و سد الفجوات. جاء ذلك خلال آجتماعه بغرض تنسيق العمل الصحي لولايات دارفور والنازحين في دولة تشاد اليوم بقاعة مجلس الوزراء برئاسة ولاية البحر الأحمر ، بحضور وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بإقليم دارفور ،بابكر حمدين ، ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية ، مشيرا إلى عرض المشكلة والتحديات الكبيرة التي تواجه العمل الصحي في ولايات دارفور الخمس خاصة التحديات الأمنية،والصحية في عدد من الولايات خاصة ولايتي وسط وغرب دارفور ،لافتا إلى أن هناك اعداد كبيرة من النازحين في دولة تشاد ،وصعوبة إيصال الإمداد الطبي لهذه الولايات ،موضحا أنه رغم الصعوبات هناك إمداد دوائي وصل الإقليم ،بالإضافة الي عودة الخدمات الطبية في ولايات دارفور وأشار الوزير إلى أهم التوصيات التي خرج منها الإجتماع ،وهي ضرورة التنسيق المشترك بين الحكومة والمنظمات الدولية والوطنية والاممية في العمل المشترك لتوفير المعلومات من خلال العمل الميداني وكيفية وصول الإمداد عبر آليات مشتركة ،بالإضافة إلي دعم النظام الصحي الداخلي بالإقليم خاصة والكوادر تعمل في ظروف بالغة الصعوبة ،وأهمية السرعة في توفير الإمداد قبل فصل الخريف ،مع وضع آليات لمتابعة العمل ،شاكرا حكومة إقليم دارفور وسعيها لمعالجعة الوضع الصحي كما شكر كل المنظمات الأممية . من جانبه أوضح وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بإقليم دارفور د. بابكر حمدين أن الأوضاع الصحية بالغة التعقيد ،مشيرا إلى تراجع مستوى تقديم الخدمات الصحية بسبب الظروف الأمنية التي منعت وصول الإمداد الدوائي والكوادر الطبية العاملة لتقديم الخدمة ،مؤكدا على أن تدخل وزارة الصحة الإتحادية وبعض المنظمات ساهم في إعادة العمل بالمؤسسات الصحية بإقليم دارفور، موضحا أنه تم الإتفاق على أن نعمل سويا من أجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في ولايات دارفور. وأوضح ممثل المنظمات مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان د.نعمة سعيد عابد ، أن المنظمات تعمل يد بيد مع وزارة الصحة الإتحادية ، وتنسيق مباشر لإيصال الإمدادات ، معلنا ان الحوجة كبيرة جدا ،لافتا الى أن التركيز الأن للتدخلات السريعة، أما الإضرار التي حدثت في القطاع الصحي تحتاج الى خطة ،مشيرا الى ضرورة التأمين لإيصال المساعدات، مؤكدا ان هناك تنسيق كبير بين المنظمات ،لتقديم الخدمات للمواطنين.

سكاي نيوز

وكاله سونا