شراكه بين ولاية الجزيرة وسوقطرة لإنشاء وحدات سكنية جاهزة





كشفت الإدارة العامة لمصلحة الأراضي بولاية الجزيرة عن شراكة مع شركة سوقطرة لإنشاء 1200 وحدة سكنية جاهزة وفق أحدث التقنيات التي تمكن المواطن من السكن خلال عشرة أيام من التركيب.

وأعلن الأستاذ صلاح الدين محمد أحمد المدني مدير عام مصلحه الأراضي في تصريح أن المشروع يستهدف توفير وحدات سكنية بالأقساط مع توفير كل الخدمات، ويعد واحداً من أميز الحلول لمعالجة مشكلة السكن، ولفت إلى أن إتباع التقنية الحديثة في المشروع يقلل من الكلفة، وأعلن أن قيمة الشقة حوالي 8 مليار جنيهاً. وجدد إلتزام إدارته توفير سكن لائق لكل مواطن في الولاية مشيراً للجهود التي تقودها وزاره التخطيط العمراني لخلق فرص عمل واستقطاب الأموال القادمة من الخرطوم لإنعاش الحركة التجارية والاقتصادية لتعزز دور الجزيرة كمركز تجاري، ولفت للخطة الرامية لتوفير مخططات سكنية تجارية تستوعب كل التجار والرأسمالية القادمة من ولاية الخرطوم لإحداث نهضة عمرانية وتجاريه كبرى.

سكاي نيوز

وكاله سونا