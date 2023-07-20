لأول مرة .. عمرو دياب يغني شعرًا عربيًا لابن زيدون





تجربة موسيقية وغنائية جريئة يخوضها الفنان عمرو دياب في أحدث أغنياته «والله أبدا» والتي طرحها اليوم عبر تطبيق أنغامي للموسيقى. ولأول مرة، يغني عمرو دياب أبيات من الشعر العربي في مطلع الأغنية للشاعر الأندلسي ابن زيدون.

أغنية والله أبدا تمثل نقلة نوعية جديدة في شكل الموسيقى والأغاني التي يقدمها عمرو دياب في صيف ٢٠٢٣، وهي من كلمات ولحن عزيز الشافعي بالإضافة إلى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

كلمات أغنية «والله أبدا» لـ عمرو دياب

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها من أشعار ابن زيدون:

والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ..

ولا انصرفت عنكم أمانينا..

أَضحى التَنائي بَديلًا مِن تَدانينا وَنابَ عَن طيبِ لُقيانا تَجافينا.

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا كبيرا في صول تاون بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير، ويستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء حفل كبير في جولف بورتو مارينا يوم ١١ أغسطس المقبل.

“المصري اليوم”