فريني يوجه منسوبي وزارة التنمية الاجتماعية بمحلية كرري مباشرة مهامهم





وجه الأستاذ صديق حسن فريني مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم والوزير المكلف منسوبي وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم بالمحلية مباشرة مهامهم بمقدار تواجدهم بالمحلية وإمكانية الوصول إليها خاصة منسوبي مفوضية العمل الطوعي والإنساني ولاية الخرطوم وحضورهم الكامل لمتابعة عمليات الغوث الإنساني تحت إشراف السيد والي ولاية الخرطوم.

كما أكد سيادته ان موظفي الوزارة المتواجدين بالوحدة الجغرافية للمحلية يمكنهم الإلتحاق بالإدارة العامة للتنمية الاجتماعية شريطة العمل تحت إشراف مدير الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية الأستاذ عبد الكريم عبد المطلب، مشيراً الي انها اولي الخطوات لتعافي ولاية الخرطوم من آثار الحرب بعودة بعض أجزائها الي مباشرة مهامها.

سكاي نيوز

وكاله سونا