أطباء بلاحدود تؤكد مواصلة دعمها الصحى لولاية القضارف





أكدت منظمة أطباء بلا حدود السويسرية التضامن مع شعب السودان واستمرار أعمالها الصحية فى المجالات كافة.

جاء ذلك فى اللقاء الذي جمع والى القضارف المكلف الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بمكتبه اليوم بوفد المنظمة برئاسة سيلفيان فيرون مدير مكتب السودان بسويسرا بحضور مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية حيث قدم الوفد الشكر لحكومة الولاية على التسهيلات التى مكنتها من مزاولة أنشطتها الصحية بالقضارف.

من جهته أشاد الوالي المكلف بعمل أطباء بلاحدود السويسرية بالولاية خاصة فى مكافحة مرض الكلازار، داعياً المنظمة للجلوس مع وزارة الصحة الولائية بغية تحديد تدخلات المنظمة فى توفير الاحتياجات الصحية للوافدين للقضارف من الخرطوم بسبب الحرب بالإضافة الى مقابلة طواريء فصل الخريف الصحية فى محاور سد النقص فى الادوية والناموسيات ومبيدات القضاء على نواقل الامراض.

تجدر الإشارة الى ان اللقاء قد تناول تداعيات حرب الخرطوم على القطاع الصحي بالعاصمة القومية والولايات والجهود المبذولة لخدمات القطاع بما فيها الخدمات المقدمة من المنظمات.

سكاي نيوز

وكاله سونا