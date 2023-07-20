مجلس إدارة هيئة تجميل ونظافة الشمالية تعقد اجتماعها الثاني





رأس والي الولاية الشمالية رئيس مجلس إدارة هيئة تجميل ونظافة الولاية الاستاذ الباقر أحمد على بمكتبه اليوم الاجتماع الثاني لمجلس الادارة وإستعرض الاجتماع تقارير أداء إدارات الهيئة للنصف الأول من العام الحالي ومتبقي خطة العام .

وأكد والي الولاية الشمالية مواصلة جهود ودعم حكومته لبرامج ومشاريع هيئة تجميل ونظافة الولاية وأشاد بالأعمال الكبيرة التي قامت بها خلال الفترة الماضية في مجالات إنارة الشوارع الرئيسية ونظافتها وتأهيل الحدائق العامة وتشغيل الاشارات المرورية.

من جانبه أوضح مدير عام هيئة تجميل ونظافة الولاية الشمالية الدكتور مكاوي الخير الوقيع في تصريح أن الهيئة ماضية في تنفيذ خططها وبرامجها ومشاريعها للعام الحالي بالرغم من الظروف الامنية الاستثنائية والتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وأكد أن نسبة الاداء الكلي لادارات الهيئة العامة والفرعية خلال الفترة من الأول من شهر يناير وحتي الثلاثين من شهر يونيو الماضي بلغت ٨٥% وأشار الي أن إدارات الهيئة تعمل في تنسيق وتناغم تام من أجل إنفاذ كافة الخطط والمشروعات الموضوعة وتحقيق شعار ولاية جاذبة وقال إن الفترة القادمة ستشهد بداية أعمال الهيئة بعدد من محليات الولاية

سكاي نيوز

وكاله سونا