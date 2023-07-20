منظمة سقيا السودان تنفذ حفر 14 بئراً بمدني





جدد المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف بولاية الجزيرة لدى وقوفه صباح اليوم على التشغيل التجريبي لبئر حي ألبان بمدينة مدني التي تنفذها منظمة السقيا السودان ضمن 14 بئراً بمدني التزام وزارته بإستكمال النواحي الفنية والهندسية وتوصيلات الكهرباء وتركيب محطات الطاقة الشمسية لكافة الآبار التي تنفذها منظمة سقيا السودان، مشيراً لأهمية تكامل الجهود الرسمية والشعبية والتوظيف الأمثل للموارد لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه كشف المهندس غسان حسين مسؤول المياه الجوفية بمنظمة سقيا السودان ان متوسط أعماق الآبار في مدينة مدني 280 – 350 قدم ويستغرق التنفيذ 10 أيام للوصول للخزان الجوفي وتشمل النظافة والتطهير وتجربة الإنتاج مبيناً أن خطة المنظمة حفر آبار مدني ثم الإنطلاق لقرى ومدن الولاية الأخرى.

سكاي نيوز

وكاله سونا