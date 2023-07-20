مجلس رعاية الطفولة بسنار يناقش أوضاع الاطفال النازحين من الخرطوم





أكدت الأستاذة عائدة علي الفكي أمين عام مجلس رعاية الطفولة بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية سنار أن المجلس ناقش في اجتماعه التنسيقي مع الشركاء وضع الأطفال النازحين من أحداث الحرب بالخرطوم، وأوضحت أن الجميع أمن على ضرورة التدخل لمعالجة أوضاع الأطفال النازحين لولاية سنار.

وأكدت الأستاذة عائدة علي الفكي على ضرورة التدخل كل في مجاله لتقديم العون والخدمة اللازمة مبدين استعدادهم لتقديم كل ما هو ممكن خدمة للأطفال النازحين.

هذا وقد ثمنت أمين مجلس رعاية الطفولة بسنار على برامج الدعم النفسي والاجتماعي التي قدمها قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الصحة بسنار والتي استهدفت الأطفال بعدد ٣٦ أسرة بمواقع الأسر الوافدة من الخرطوم، مشيرة إلى ان مثل هذه البرامج وخاصة الدعم النفسي والتي تستهدف الأطفال في المقام الأول تحقق مكاسب كبيرة لهم مشددة على ان الحروب تترك أثر نفسي بالغ على الأطفال ويحتاج تدخل مستمر للخروج من هذه الحالة.

وكما أكدت أمين عام مجلس رعاية الطفولة بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية على إستمرار مثل هذه البرامج.

سكاي نيوز

وكاله سونا