إلزام المريض المؤمن عليه بسداد 25%من قيمة الخدمات الصحيةبالنيل الازرق





أصدر الفريق احمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق اليوم أمر طواريء بمشاركة المريض المؤمن عليه فى دفع (25٪) من قيمة الخدمات الصحية المقدمة إليه فى المستشفيات والمراكز الصحية بإلاقليم على أن تتحصل وزارة الصحة عبر منافذها المبلغ المستقطع من المؤمن عليه للتأمين الصحي وتلتزم ادارة التأمين الصحي بسداد نسبة (75٪) من المبلغ حسب الاسعار المجازة في موازنة وزارة الصحة للعام2023.

سكاي نيوز

وكاله سونا