السبت القادم اعلان نتيجة الشهادة الابتدائية بالنيل الازرق.





أكدت الأستاذة إشراقة احمد خميس وزيرة التربية والتعليم بإقليم النيل الازرق أن وزارتها ستعلن نتيجة الشهادة الابتدائية للعام الدراسي الحالي 2022/2023 السبت القادم بقاعة المجلس التشريعي بالدمازين .

واوضحت الوزيرة فى تصريح ان الامتحانات بالاقليم كانت قد انطلقت فى 27 من شهر مايو الماضي واستمرت لمدة سبعة أيام حيث جلس لها اكثر من (11) الف تلميذا وتلميذة بينهم (89) تلميذا وتلميذة من ولاية الخرطوم .

واضافت إشراقة أن عقد الامتحانات فى ظل الظروف الماثلة يعد انجازا مقدرا موضحة أن الإقليم واجه العديد من التحديات لافتة إلى الوقفة المقدرة من حكومة الإقليم وتغلبها على الصعاب لعقد الامتحانات فى الموعد المضروب مثمنة دور المعلمين لاجتهادهم ومثابرتهم وتفانيهم لإنجاح عملية الامتحانات فى كافة مراحلها كما ثمنت دور أولياء الأمور في دفع وإنجاح العملية التعليمية واستقرارها بإلاقليم لافتة إلى أن الامتحانات تم طباعتها لاول مرة بالاقليم وبسرية تامة .

سكاي نيوز

وكاله سونا