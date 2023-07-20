لقاء جماهيري كبير للجنة التعبئة والاستنفار بتندلتي لدعم القوات المسلحة





خاطب الأستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي للمحلية تندلتي صباح اليوم بمعسكر الحميراء اللقاء الجماهيري الكبير للجنة التعبئة والاستنفار لدعم القوات المسلحة السودانية، وذلك بحضور قيادات من القوات المسلحة الفرقة 18 مشاة بالنيل الأبيض. وأكد سيادته استعداد المحلية لحماية مكتسبات الوطن والمواطن وطالب بفتح مزيد المعسكرات للمواطنين للزود عن الوطن. من جانبه أشاد المقدم نور الدين موسى إبراهيم قائد الحامية بتندلتي بوقوف مواطني المحلية مع قواتهم المسلحة وقال إن محلية تندلتي تداعت شيبا وشبابا إلى قيادة الجيش بالمدينة دعما وسندا للقوات المسلحة منذ أول يوم للحرب. واضاف ان القوات المسلحة تمضي يوميا من نصر إلى آخر بخطى حثيثة ومدروسة، مشيرا إلى ان السند الشعبي يمثل أهم مصادر القوة واعرب عن شكره للمواطنين لوقوفهم خلف قواتهم المسلحة. وأمن المتحدثون من قيادات الإدارة الأهلية وقوفهم صفا واحدا خلف القوات المسلحة دعما وسندا لها

سكاي نيوز

وكاله سونا