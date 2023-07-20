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صحة الجزيرة تؤكد علي استمرار تقديم الخدمة الطبية للوافدين

2023/07/20
وزارة الصحة بولاية الجزيرة e1664252090343

اعلن الدكتور اسامة عبد الرحمن احمد الفكي مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة عن استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للوافدين منذ الخامس عشر من ابريل ٢٠٢٣ عبر ٨٤٨ مؤسسة صحية و١١ مستشفا متخصصا و١٦ مركز غسيل كلى و٤٢١ مركز صحي مبينا ان هنالك ٢٣ مستشفا مجهزة تجهيز كامل لاستقبال الحالات و٢٢ مستشفا تم لها توفير امداد كامل للاستعداد والاستجابة السريعة مضيفا في حديثة ان تردد المرضي الوافدين على مستشفيات الولاية في الفترة من ١٥ من ابريل الي ١٥ من يوليو تجاوز ١٣٣٧٢٧ مريضا وافدا و٣٠٠٠٧٠ مريضا وافدا على المراكز الصحية بالولاية و١٦٢١ مريضا استفادوا من غسيل الكلى حيث تمت جدولتهم لتلقي الخدمة بمراكز غسيل الكلي بالولاية مشيرا ان وزارتها نجحت في توفير ١٦٥٢٩ زجاجة دم استفادت منها ولايات النيل الابيض سنار مؤكدا عزم وزارته الجاد في تحسين وتجويد الخدمة المقدمة بكافة المؤسسات الصحية

سكاي نيوز
وكاله سونا

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