صحة الجزيرة تؤكد علي استمرار تقديم الخدمة الطبية للوافدين





اعلن الدكتور اسامة عبد الرحمن احمد الفكي مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة عن استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للوافدين منذ الخامس عشر من ابريل ٢٠٢٣ عبر ٨٤٨ مؤسسة صحية و١١ مستشفا متخصصا و١٦ مركز غسيل كلى و٤٢١ مركز صحي مبينا ان هنالك ٢٣ مستشفا مجهزة تجهيز كامل لاستقبال الحالات و٢٢ مستشفا تم لها توفير امداد كامل للاستعداد والاستجابة السريعة مضيفا في حديثة ان تردد المرضي الوافدين على مستشفيات الولاية في الفترة من ١٥ من ابريل الي ١٥ من يوليو تجاوز ١٣٣٧٢٧ مريضا وافدا و٣٠٠٠٧٠ مريضا وافدا على المراكز الصحية بالولاية و١٦٢١ مريضا استفادوا من غسيل الكلى حيث تمت جدولتهم لتلقي الخدمة بمراكز غسيل الكلي بالولاية مشيرا ان وزارتها نجحت في توفير ١٦٥٢٩ زجاجة دم استفادت منها ولايات النيل الابيض سنار مؤكدا عزم وزارته الجاد في تحسين وتجويد الخدمة المقدمة بكافة المؤسسات الصحية

سكاي نيوز

وكاله سونا