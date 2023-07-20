المدير العام للتأمين الصحي يوجه بسداد الفصل الأول للعاملين





وجه الدكتور بشير محمد الماحي المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي لدى مخاطبته صباح اليوم بمدني الإجتماع القطاعي لمديري فروع الصندوق بولايات الجزيرة والقضارف وكسلا وسنار مديري الإدارات العامة ومديري الفروع بالولايات لتعزيز الجهود الرامية لإستمرارية مشروع التأمين الصحي بالبلاد ودعا لإحتواء تكاليف الخدمات والتنسيق مع المنظمات العاملة في المجال الصحي لسد الفجوة في الخدمات المقدمة والإلتزام بسداد الفصل الأول من إستحقاقات العاملين بالصندوق وضبط المصروفات.

وشدد على ضرورة العمل بالضوابط والمعايير والمؤشرات الفنية في إعادة تخطيط القوة العاملة والإستفادة من الكوادر المتوفرة برئاسات الولايات والوحدات التنفيذية وإعادة توزيعها لسد النقص في العمالة إضافة لتقييم وتقويم الأداء داعياً الولايات لتوحيد الرؤى وتفعيل اللجان المشتركة لتشغيل الخدمات بالحد الأدنى من الموارد المتوفرة ..

من جانبه إستعرض الدكتور فخر الدين علي يس مدير صندوق التأمين الصحي بولاية الجزيرة تقرير مفصل حول تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وموجهات المدير العام للصندوق والتدخلات التي تمت في محور إتاحة الخدمات معلنا تقديم الخدمة عبر 118 مرفقاً صحياً مباشر وغير مباشر فيما تقدم الخدمة الدوائية عبر 134 منفذاً معلناً توفير الخدمة لكل 7500 مشتركا في مرفق لتقديم الخدمات بحواضر المحليات عبر مستشفى تعليمي ومراكز الرعاية الصحية وخدمة ولفت للشراكة مع المنظمات في تشغيل مركزي الدرجة وشرق الجزيرة حيث أسهمت في إحتواء التكاليف.

وقال إن مشاركة المترددين على الخدمة بنسبة 25% من الكلفة الخدمة وتقديم الخدمات لغير المؤمن لهم حققت تحصيل 27.6 مليار جنيها أسهمت في إستقرار تقديم الخدمة عبر توفير المستهلكات الطبية وإستبقاء الأطباء مشيراً للإجراءات التي تمت حول مراجعة القوة العاملة بالمرافق المباشرة المقدمة للخدمة وفق الترددات.

وقال من أبرز الإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة تفعيل النظام المحوسب لتحصيل الإيرادات وتنفيذ القرارات ومعالجة البطاقات المنتهية بالقطاعين العام والحر وأشار للتحديات التي تجابه الخدمة والمتمثلة في نفاذ المستهلكات الطبية وتوقف بعض أنظمة الحوسبة المركزية وضعف كميات العلاج المجاني وضعف الإيرادات ..

فيما شدد مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية برئاسة الصندوق على أهمية تقوية النظام الصحي بالمرافق المباشرة والتنسيق مع وزارة الصحة والمنظمات العالمية لتوفير إمداد الدواء المجاني .. وثمن مدير الإدارة العامة للتخطبط والسياسات الدكتور فاروق نور الدائم تقدم فرع الصندوق بالجزيرة في الإتجاه الصحيح مطالباً بجودة الخدمات المقدمة والعدالة في توزيع المرافق العاملة ..

هذا وقد أمن الإجتماع على ضرورة تعظيم الإيرادات وتفعيل الإستثمار والإستفادة من الفرص المتاحه لدعم إستمرارية الصندوق ..

سكاي نيوز

وكاله سونا