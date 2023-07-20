والي جنوب كردفان يثمن دور القوات المسلحة في حماية الوطن.





قام والي جنوب كردفان الاستاذ محمد ابراهيم عبدالكريم بزيارة تفقدية لقيادة الفرقة ١٤ مشاة كادقلي برفقة نائب الوالي محمد علي محمد والمستشار القانوني لحكومة الولاية مولانا عبد الرحمن أحمد ومدير عام وزارة المالية عماد الدين عبد المطلب وقفوا خلالها على مجمل الأوضاع الأمنية والعسكرية عقب التصدي للعدوان العسكري الغاشم من قبل الحركة الشعبية على مواقع القوات المسلحة في محاولاتها المستمرة للهجوم على مدينة كادقلي..

حيث استمع الوالي إلى تنوير مفصل من قائد الفرقة( ١٤ )مشاة اللواء الركن فيصل مختار الساير والذي أكد حرص القوات المسلحة على دحر كل عدوان في منطقة المسؤولية. حماية للمواطن ومكتسباته..

من جانبه ثمن الوالي دور القوات المسلحة في حماية الوطن وترابه مشيدا بمنسوبي الفرقة على امتداد ربوع الولاية كما حيا فيهم الروح الوطنية العالية والثبات والتضحية فيما ترحم على أرواح الشهداء معزيا أسرهم واهلهم وقيادة القوات المسلحة مطالبا مواطني الولاية بالتماسك ودعم القوات المسلحة التي تخوض معركة الكرامة الوطنية وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين..

وناشد الوالي قيادة الحركة الشعبية جناح القائد عبد العزيزالحلو بتحكيم صوت العقل وأعمال الوسائل السلمية لتسوية القضايا وتجنيب مواطن الولاية الحرب ومالاتها في النواحي الإنسانية والاقتصادية.. كما ناشد الوالي أبناء الولاية بقوات الدعم السريع بالاستجابة لندا القائد العام للقوات المسلحة ومراعاة معاناة أهل الولاية مع الحروب والسير على طريق السلام…

واكد محمد إبراهيم ان حكومة الولاية ولجنة الامن وقيادة القوات المسلحة ومن خلفهم مواطني الولاية يعملون في تنسيق وانسجام في مواجهة التحديات والمهددات الأمنية التي تواجه الولاية..

سكاي نيوز

وكاله سونا