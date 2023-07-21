شاهد: أهالي نجران يستقبلون الفنان محمد عبده بالرقصات الشعبية





وثق مقطع فيديو استقبال أهل نجران للفنان محمد عبده، استقبالا حافلاً.

وأظهر الفيديو مجموعة من أهل نجران يستقبلون الفنان بالورود والدف على الطبول والرقصات الشعبية، فيما تفاعل معهم الفنان في مشهد عكس أجواء السعادة والمحبة.

وكان الفنان محمد عبده وصل إلى منطقة نجران لإحياء أول حفلة فنية له في المنطقة، بعد اعتمادها ضمن فعاليات “جولة المملكة” التي بدأت منذ الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يحيي الفنان أول حفلاته الفنية في نجران، في مركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات.

وقال الفنان في تعليقه على زيارته لنجران لأول مرة : نجران البلد اللي أول مرة أزورها حقيقة ، يعني الزيارة كمان معها حفلة يعني مناسبتين حلوة وسعيدة لي.

“صحيفة المرصد”