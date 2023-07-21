شاهد بالفيديو.. إبراهيم جابر: من ذا الذي غشانا .. أقنعنا إنو الدانة أقصر طريق للمركز يلقى المهمش خانة!





ما لم تقله زرقاء اليمامة .. هكذا كانت بداية منشور شبكات التواصل الاجتماعي في السودان، وتم تداوله على ناطق واسع، ويجيء الرصد والتذكير من المهندس والأديب “راشد النمر”، وذلك عطفاً على برنامج “ريحة البن – الحلقة الرابعة – رمضان 1444هـ – قبل الفاجعة بأيام”.

حيث بدأ الشاعر إبراهيم جابر الشهير بـ “العراف” قصيدته: من ذا الذي غشانا .. شيلو السونكي .. قدو الدونكي .. والله العطش كتلانا .. من ذا الذي غشانا شيلو الهاون هدو تعاون ..شَيءٌ يُطلُّ الآنَ مِنْ هذي الذُّرى

أَحتاجُ دَمعَ الأنبِياءِ لِكَيْ أَرَى

النصُّ للعرَّافِ والتّأويلُ لِيْ

يَتَشَاكَسَانِ هُنَاكَ قَالَ ، وفَسّرَا

شَجَرٌ من الحدسِ القَدِيْمِ هَزَزتُهُ

حَتّى قَبضتُ المَاءَ حينَ تبخّرَا

لا سِرّ .. فانُوسُ النُبوة قالَ لِيْ

ماذا سيجري حينَ طالعَ مَا جَرَى

الأرْضُ سَوفَ تشيخُ قبل أوانِهَا

الموتُ سوفَ يكونُ فينا أنهُرَا

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رصد وتحرير – “النيلين”