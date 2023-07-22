



بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتمر الوطني

بيان مهم حول حملات (قحت) لاستهداف قيادات الحزب

المواطنون الشرفاء:-

لا يخفى عليكم حجم الحملات المسعورة التي ظل يقودها نشطاء (قحط) طوال أربع سنوات مضت؛وها نحن نتابع اليوم ارتفاع نعيق بوم الخراب والدمار من بعض عناصر الجناح السياسي للمليشيا المتمردة عما أسمته حراكا واسعا لعضويتنا وقادة حزبنا؛ومن عجب قولهم وضعف حجتهم وخوار فكرتهم وكساد بضاعتهم وغرائب موقفهم بيان أحد عناصرهم ممن أسمى نفسه عضو هيئة الاتهام في بلاغ الإنقاذ لعام ١٩٨٩ ،وليته ترك التصريح لغيره؛ فحرائر أهله وأسرته بشمبات سبايا بين يدي المليشيا المتمردة الآن ولم يفتح الله عليه بكلمة واحدة لإدانتها دعك عن الدفاع عنهن والموت في سبيل صيانة شرفهن فهو أقصر قامة من ذلك !!

المواطنون الشرفاء:-

إن هذه الحملة الإعلامية القصد منها وبلا شك هو تشتيت الانتباه عن معركتنا الوطنية الجارية الآن_ خدمة” لأجندات التمرد من بعد أن بارت وخابت كل مساعيهم ومؤامراتهم التي تجولوا بها عمالة وسوما للوطن في موائد بعض العواصم الإقليمية ومنظماتها ؛سعيا منهم لاستلام السلطة عبر انقلاب المليشيا ،وعندما هزم الانقلاب سعوا لها عبر حملة إشراك المدنيين في (الحوار والمفاوضات) سعيا للعودة للمشهد ،وعندما بار كل ذلك طفقوا وكعادتهم في إعادة عرض بضاعتهم السابقة لإعادة خطوط التقسيم السياسي السابق (نظام سابق وثوار ،وكيزان وقحاطة ).

إن واقع مابعد الحرب التي فرضوها على قوات الشعب المسلحة قد أعاد تقسيم البلاد وبوضوح تام(لقوى وطنية) تدافع عن الوطن في معركة بقائه وطنا تقوده (قوات الشعب المسلحة) بثبات من نصر إلى نصر ،وبين (أعداء للوطن) تقودهم المليشيا المندحرة وبومها الذي زين لها الحرب من سيئة الذكر (قحط).

المواطنون الشرفاء:

يؤكد الحزب وقوف قياداتنا وقواعدنا صفا واحد متحدا ضمن تلك (القوى الوطنية) لا تتقدمهم ولا تتأخر عنهم ،وهي تقدم الشهيد تلو الشهيد وترفد معركة الكرامة كل يوم بمدد جديد لا تطلب مغنما وليس في أجندتها غير (انتصار الوطن) وجيشه وليس ضمن خططها العودة للسلطة إلا عبر (صناديق الاقتراع) والتي بمجرد ذكرها يصاب القحاتة بالدوار والاكتئاب .

المواطنون الشرفاء:

إن الانقلاب الوحيد الذي يسعى الشعب لمحاكمة المشاركين فيه هو(انقلاب المليشيا)بعد اكتمال تدمير قدرته العسكرية ومحاكمة من تسببوا فيه من بوم الخراب بعد جلبهم من منافيهم البعيدة_ بعد أن أشعلوا هذه الحرب وهربوا منها إلى(عواصم أجنبية) آمنة وتركوا شعبهم الذين يتاجرون باسمه يعاني ويلات الحروب والخراب والدمار والنزوح والإبادة والتهجير القسري ؛فإن هؤلاء لهم الهاربون الوحيدون في محكمة الشعب .

وسيهزم الجمع ويولون الدبر ،وحينها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

الله أكبر والعزة للسودان وجيشه المقدام

المؤتمر الوطني _السودان

21 يوليو 2023م