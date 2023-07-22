سودانيون بعد مشاهدة فتيات الريف الروسي: عايزين نسافر هناك أحسن لينا من الولايات





عبّر مجموعة من السودانيين عن إعجابهم بفتيات الريف الروسي، وذلك بعد بأن تم نشر مقطع مصور لمجموعة من الفتيات وهن في بيئة ريفية بسيطة ويغسلن في الملابس ويتمايلن على أنغام موسيقى ولحن جميل.

ووجد المقطع تفاعلاً كبيراً، خاصة وأن بعض الشباب السودانيين يشاهدون لأول مرة فتيات الريف الروسي. حيث نشر الفيديو بواسطة موقع “كوش نيوز” نقلاً عن “المجلة الروسية العربية”.

وأبدى مجموعة الشباب إعجابهم بهذه البساطة والتلقائية والعفوية، وقيم التعاون الجميلة التي تسود مجتمعهن، وقارنوا كذلك بحال بعض الذي ذهبوا إلى ولايات سودانية وريف سوداني بعد اندلاع الحرب في الخرطوم، فمنهم من وجد الكرم السوداني الأصيل، ومنهم من وجد الطمع والجشع من تجار الأزمات.

أحد الشباب قال ما عندنا أي مانع نسافر هناك ونتزوج منهم، بس كيف نصل إلى روسيا، والبعض الآخر قال “زي ديل ما بكلفوك أي مصاريف ولا طلبات ولا نقة كتيرة”. بينما كان رأي الشابات يحمل شيئاً من الغيرة حينما عقلت إحداهن “نحن أجمل بس إنتو عيونكم زايغة جارين طوالي لي برة”.

شاهد المقطع الذي أثار الجدل:

نقلاً عن – “كوش نيوز“