مناوي يؤكد استمرار تأمين حركة القوافل التجارية الي إقليم دارفور





أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ان القوة المشتركة المشكلة من حركات الكفاح المسلح ستستمر في تأمين حركة القوافل التجارية القادمة الي الإقليم من العاصمة الاتحادية ومدن السودان الأخرى حتى يستتب الأمن بالبلاد. وقال مناوي لدى استقباله اليوم بدار الارقم بالفاشر ومخاطبته القافلة التجارية التي وصلت الفاشراليوم وضمت مئات الشاحنات المحملة بالسلع التجارية والوقود القادمة من ولاية الجزيرة، قال إن تأمين وصَول القافلة جاء ضمن الجهود الرامية إلى انسياب الحركة التجارية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في اقليم دارفور. وابان حاكم الإقليم ان القافلة ضمت شاحنات للوقود و المستلزمات الاستهلاكية التي قال أنها ستسهم في إنعاش الحركة التجارية في الأسواق، مؤكدا سعيهم للعمل مع الجميع في سبيل إيقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار.

فيما قدم والي الولاية الجنرال نمر عبد الرحمن صوت شكر لكافة عناصر القوة المشتركة وقيادتهم وعلى ما واجهوه من تحديات في سبيل إيصال القوافل إلى دارفور وقال إنهم قدموا أنموذجا مشرفا في النضال، مشيرا إلى آنه قد آن الاوان بأن يقف الجميع صفا واحدا من اجل المواطنين في دارفور كما جدد تاكيده بالوقوف مع هذه القوة حتى تطلع بدورها تجاه حماية المواطنين في الاقليم. ويذكر انه قد شارك في مراسم إستقبال القافلة التجارية الي جانب حاكم الإقليم ووالي شمال دارفور الأمين العام لحكومة ولاية جنوب دارفور بشير مرسال وعددا من المسؤولين.

سكاي نيوز

وكاله سونا