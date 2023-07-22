تدشين توزيع ١٤٠٠طنا من التقاوي المحسنة لصغار مزارعي سنار .





دشنت محلية سنجة توزيع التقاوي المحسنة لصغار المزارعين بالقطاع المطري بأم بنين بواسطة منظمة الفاو FAo والمنظمه الشعبية للاعمار والتنمية . وأكد الأستاذ مدثر الفاضل فقاد ممثل المدير التنفيذي لمحلية سنجة أهمية توزيع التقاوي المحسنة لصغار المزارعين بهدف رفع كفاءة الإنتاج وزيادة الدخل و تغيير التركيبة المحصولية للبذور ،موجها مزارعي المحليه بأهمية الاستخدام الجيد للتقاوي وفقا لعمليات الإرشاد الزراعي محذرا من عدم استخدامها لغير الزراعة . وأشار فقاد الى ان محلية سنجة تعول كثيرا على جانب الزراعة خاصة في توفير الغذاء وزيادة الدخل في هذه الظروف الاستثنائية مشيدا في الوقت ذاته بدعم منظمة الفاو والمنظمة الشعبية لدعم صغار المنتجين ودعمهم المستمر للعديد من الانشطة . وقال د/مكي عبدالله مدير منظمة الفاو ان المنظمة وفرت ١٤٠٠ طنا من التقاوي المحسنة بولاية سنار استهدفت كافة المحليات وفقا للمساحات الزراعية وأضاف ان دعم المنظمه لصغار المزارعين يجيء في إطار تقديم المساعدات وتوفير الغذاء وجودة البذور مشيرا إلى إن ولاية سنار واحدة من الولايات المهمة لتوفير الغذاء بالسودان تقديرا للظروف الماثلة . وقال د/عمر حبيب الله مدير المنظمة الشعبية للاعمار والتنمية ان المنظمة ظلت تقدم مساعدتها ودعمها المستمر للمزارعين بولاية سنار في الاهتمام بالتقاوي المحسنه للذرة والسمسم بغرض تطوير الزراعة وتحقيق الزياده الرأسيه والافقيه للإنتاج لتأمين مصادر الغذاء وتوفير سبل العيش الآمنة للمواطن ..

سكاي نيوز

وكاله سونا