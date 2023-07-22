اللجنة الفنية لمراكز الإيواء بالجزيرة تؤكد استقرار الاوضاع الصحية والامنية





إطمأنة اللجنة الفنية لمراكز الإيواء بولاية الجزيرة في جولتها صباح اليوم على عدد من المراكز داخليات الشيماء والزهراء ومركز مجمع الشهيد بجامعة الجزيره على مجمل الأوضاع الخدمية والبيئية حيث أكد المقدم شرطة أكرم محمد يوسف عضو اللجنة الفنية لسونا إستقرار الأوضاع الأمنية بالمعسكرات حيث تم تأمين المراكز بنقاط شرطة ثابتة تضم عناصر نسائية لزيادة التأمين إضافة للطواف اليومي .. من جانبة أوضح الأستاذ أبو القاسم الحاج عضو اللجنة أن الولاية تضم اكثر من 150 مركزاً للإيواء موزعة علي جميع محليات لإستقبال المتأثرين بالحرب في الخرطوم وتكوين لجنة لكل مركز بالتعاون مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب ومفوضية العون الإنساني والهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والوافدين حيث تتم متابعة المواد الغذائية ومواد الإيواء والعناية الصحية مؤكداً أن المراكز تدار بمهنية تبدأ من اللجنة العليا للإيواء وصولاً لإدارة المراكز .. فيما أوضح الدكتور عمار يحيى سليمان عضو اللجنة الفنية لمراكز الإيواء إستقرار الجانب الصحي بالمراكز ولفت لجهود وزارة الصحة في توزيع الإستمارات العلاجية للوافدين لتقديم الخدمات الصحية مجاناً في كل مستشفيات الولاية وأشار لإفتتاح صيدلية الهلال الأحمر القطري والتي توفر العلاج مجاناً للوافدين وأكد ان اللحنة الفنية وأعلن عن توفير عيادات متحركه للطواف على مراكز الإيواء وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية إلى جانب تنظيم حملات النظافة والرش بالمبيد ذو الأثر الباقي بالتنسيق مع وزارة الصحة والمنظمات العاملة في مجال الصحة .. وأعربت الدكتوره حفيظة محمد عبد الله ممثل الوافدين عن شكرها وتقديرها لحكومة ولاية الجزيرة لإستقبالهم وتأمين الإيواء مشيرة للمبادرات التي تم تنفيذها لتخفيف آثار الحرب علي الأطفال حيث تم فتح رياض للأطفال والإستفادة من المعلمين في المراكز بجانب فصول تقوية لطلاب الشهاده المتوسطه لإلحاقهم بالإمتحانات وفتح خلوى لتحفيظ القرآن الكريم للنساء وقالت إن هناك العديد من المبادرات التي نسعى إلى تنفيذها بواسطه المهارات والخبرات التي تتوفر بالمراكز …

سكاي نيوز

وكاله سونا