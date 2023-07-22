تدشين العمل بمجمع اللواء سراج الدين بمستشفى الشرطة بعطبرة





دشن اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل اليوم العمل بمجمع اللواء شرطة حقوقي د. سراج الدين منصور للعمليات الجراحية بمستشفى الشرطة الجديد بعطبرة بحضور نخبة من أميز الجراحين والأطباء يتقدمهم العميد شرطة طبيب الوليد محجوب مدير المستشفى. وأفاد المكتب الإعلامي بشرطة ولاية نهرالنيل بأن العملية الجراحية التي تم تدشينها بمجمع العمليات بمستشفى الشرطة الجديد بعطبرة تعتبر من العمليات الجراحية النادرة والتي تجرى لأول مرة في الولاية ويقف عليها فريق من نخبة من الاطباء والجراحين المميزين بقيادة مستر ناصر محمد سعيد استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة ومستر الطيب سعيد استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة ودكتورة صفاء خضر وبقية الطاقم الطبي بقيادة دكتورة شذى اختصاصي التخدير تحت اشراف مستر محمد بابكر عبدالوهاب رئيس مجمع العمليات استشاري جراحة العظام والمناظير. وحيا اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة الولاية طاقم العمل من الاستشاريين والاخصائيين وبقية الكوادر الطبية بمستشفى الشرطة مبينا ان هذا الفريق المتجانس والذي يمتلك كما هائلا من الخبرات والمعارف سيكون له الدور الابرز في توطين العلاج داخل الولاية باعتباره احدى الاهداف التي تسعى شرطة الولاية لتحقيقها بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة كما حيا سيادته المجهودات التي بذلت وكانت نتيجتها هذا الصرح الطبي الحديث.

الجدير بالذكر ان مستشفى الشرطة الجديد عطبرة اصبح الان يحتوي على كافة التخصصات الطبية خاصة في جانب العمليات الجراحية من جراحات العظام والتجميل والمناظير والمسالك البولية وغيرها من التخصصات إلى جانب أن أبوابه مشرعة لاستقبال كافة الحالات.

سكاي نيوز

وكاله سونا