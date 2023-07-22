اعلان نتيجة شهادة الابتدائي بالنيل الازرق بنسبة نجاح ٧٧.٥٪





أعلنت وزارة التربية والتعليم بإقليم النيل الازرق ظهر اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية للعام الدراسي2022_ 2023 م و بلغت نسبة النجاح (77,5٪) حيث جلس للامتحانات (11,570) تلميذ وتلميذة نجح منهم (8,969) وبلغت نسبة نجاح البنين(72,3٪)وبلغت نسبة نجاح البنات (82,1٪) وبلغت نسبة نجاح الحالات الخاصة (100٪) .

وأعلن الفريق احمد العمدة بادى حاكم إقليم النيل الازرق راعى الامتحانات فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بقاعة المجلس التشريعي بالدمازين اسماء العشرة الأوائل حيث أحرزت التلميذة نادية محمد الامين الفاضل من مدرسة الوهج الخاصة الدمازين المركز الاول بمجموع (277) درجة.

وقال بادى أن اتفاقية جوبا ترمى الى مجانية التعليم مستعرضا الظروف التي تمر بها البلاد مجددا دعوته بمساندة القوات المسلحة من أجل الحفاظ على الدولة. وأمن بادى على أهمية استمرارية العملية التعليمية فى ظل كافة الظروف رابطا نجاح التعليم بتوفر الأمن والاستقرار الذى يعيشه الإقليم مشددا إلى أهمية التعليم باعتباره من أولويات حكومته إلى جانب الصحة لافتا إلى أن العام القادم سيحقق التعليم طفرة كبري على مستوى التحصيل ونتائح المراحل كافة.

وأكد الحاكم أن حكومته تقدر دور الإعلام المتميز الذي يعد السلطة الاولى ويعد من أولويات حكومته فى المرحلة القادمة مثمنا دوره في عكس انجازات وانجاح برامج ومشروعات الإقليم.وحيا الآباء والأمهات والأساتذة .

واكدت الأستاذة إشراقة احمد خميس وزيرة التربية والتعليم نجاح عودة المرحلة الابتدائية مبينة أن وزارتها راضية عن النتيجة وأنها تجاوزت التحديات .واوضحت أن التعليم فى حوجة لجهد اكبر من المجتمع والحكومة والمنظمات الشريكة .ولفتت إشراقة إلى أن المرحلة المتوسطة مازالت مستضافة في المدارس الابتدائية مما يستوجب بذل الجهد لتهيئة بيئة الدراسة للمرحلة المتوسطة .وابانت الوزيرة إلى ضعف النجاح في مادتى اللغة العربية والإنجليزية مبينة المعالجات الآنية والمستقبلية منوهة إلى العودة الطوعية لطلاب الكرمك وباو وسبل استيعابهم في السلم التعليمى السودانى .

واثنت الوزيرة على دعم حكومة الإقليم والمنظمات الداعمة للتعليم والأجهزة الأمنية والإدارات التعليمية والمعلمات والمعلمين. وإستعرضت الوزيرة اوائل المحافظات والرحل .

من جانبه أكد الأستاذ عبدالحفيظ ابراهيم مدير عام وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الابتدائية للعام الدراسي الحالي مشرفة.واوضح أن الوزارة رسمت خطة لاستيعاب الناجحين كافة الأمر الذى يستوجب وقفة الحكومة والشركاء في العملية التعليمية.ودعا الأستاذ منير ادم مدير المرحلة الابتدائية إلى إعداد الخطط والبرامج بمشاركة الجهات ذات الصلة والشركاء للنهوض بالتعليم وتطويره . وأوضح الأستاذ أحمد يوسف هارون مدير إدارة الامتحانات أن الوزارة وفقت فى انجاح كافة مراحل الامتحانات وفق الخطة المعدة وذلك بفضل مجهودات وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزيرة. وقال الأستاذ عمر عجب الدور مدير الكنترول أن هذا العام كان استثنائيا فى ظل الظروف الصعبة والتحديات .

سكاي نيوز

وكاله سونا