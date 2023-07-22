عودة الإمداد الكهربائي لمراكز خدمات المياه والصحة بالفاشر





أعلنت اللجنة التنسيقة العليا لطوارئ المياه والكهرباء بولاية شمال دارفور عن عودة الإمداد الكهربائي لخدمات المياه والمرافق الصحية التي تشمل مستشفى السلاح الطبي، والسعودي،ومستشفى الفاشر جنوب، بعد وصول وقود التشغيل. وتقدمت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم “السبت” بمقر إدارة توزيع كهرباء الفاشر برئاسة المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية، المه‍ندس الماحي الشيخ محمد، عن باعتذارها وأسفها الشديدين لمواطني مدينة الفاشر لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي في القطاع السكني نسبة لعدم وجود الكميات الكافية من وقود التشغيل. واستمع الاجتماع كذلك لتقارير وافٍ قدمها كل من المدير العام لقطاع المياه المهندس عبدالشافع عبدالله أدم، ومدير كهرباء الفاشر، المه‍ندس بحر الدين يحيى شريف، ومدير التوزيع المهندس الدومة أدم أرباب بالإضافة إلى مدير المحطة التركية بالإنابة المهندس عبدالله صلاح الدين عن موقف الإمداد المائي بمصادر شقرة الوادي والقوز، والإمداد الكهربائي بشقيه التوليد الحراري والتوزيع الذي توقف بالمدينة خلال الفترة الماضية بسبب شح الوقود. وأشادت اللجنة بالأدوار والمجهودات الكبيرة التي بذلتها القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح في حماية ناقلات الوقود والقوافل التجارية حتى وصلت الولاية امس وخلص الاجتماع الي تشكيل لجنة فنية مصغرة لمتابعة أمر الوقود القادم من مدينة ود مدني إلى حاضرة ولاية شمال دارفور .

سكاي نيوز

وكاله سونا