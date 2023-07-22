حملة إصحاح بيئي بمستشفى الفاشر التخصصي لأمراض النساء والتوليد





نظمت لجنة إسناد مستشفى الفاشر التخصصي لأمراض النساء والتوليد بإشراف إدارة المستشفى و بمشاركة واسعة من المتطوعين بمدينة الفاشر والمجلس الأعلى للبيئة و المنظمة الإنسانية للتنمية والتطوير، نظموا اليوم حملة كبرى للاصحاح البيئي تم من خلالها ازالة النفايات والحشائش وذلك لدعم جهود محاربة مخاطر انتشار أمراض فصل الخريف والتخلص من النفايات الطبية. واكد المدير العام المكلف لوزارة الصحة أحمد محمد الدومة الذي شارك في الحملة سعي الوزارة لتوفير كافة المعينات والأدوية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات العلاجية بالمستشفي مشيدا بلجنة اسناد المستشفى والشباب المبادرين الذين قال إن مشاركتهم كانت فاعلة في تنفيذ َ وانجاح الحملة. الي ذلك قال المدير العام للمستشفى التخصصي للنساء والتوليد الدكتور سامي ابراهيم ان النقص الحاد في ادوية الطواريء والمعدات الطبية بالمستشفى يمثل مهددا لاستمرارية تقديم الخدمات العلاجية للمرضى مطالبا وزارة الصحة والمنظمات والجهات ذات الصلة بالتدخل العاجل لدعم المستشفى حتى يواصل عمله بذات الوتيرة التي إستمرت بها منذ اندلاع الحرب .

وعبر مدير مستشفى الفاشر التخصصي للنساء عن تقديره للشباب المبادرين المشاركين في حملة الإصحاح. وأوضح ممثل لجنة الإسناد معمر ازيرق ان برنامج حملة الإصحاح قد شملت جميع أقسام وساحات المستشفى ومركز الناسور البولي مؤكدآ مواصلة العمل مع الداعمين لتنفيذ المزيد من البرامج الطوعية الخدمية خلال الفترة القادمة.

سكاي نيوز

وكاله سونا