مرتضى منصور يحفز لاعبي الزمالك قبل البطولة العربية

يعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي، جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قبل السفر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، الجمعة المقبل، في أولى مباريات البطولة العربية (كأس الملك سلمان)، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم “النصر والشباب السعوديين”.

وتأتي جلسة منصور مع اللاعبين لتحفيزهم من أجل الظهور بأفضل صورة في البطولة العربية، وتقديم عروض قويه تليق بنادي الزمالك والكرة المصرية.

ومن المقرر أن تغادر القاهرة مساء الغد بعثة الفريق الأبيض متجهة إلى السعودية، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

“كووورة”