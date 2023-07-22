إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس بسبب تفشي فيروس في صفوف النادي الكتالوني





ألغيت -اليوم السبت- المباراة الودية بين فريقي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم ويوفنتوس الإيطالي في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، بسبب انتشار التهاب في المعدة والأمعاء بين لاعبي النادي الكتالوني.

وقال النادي الإسباني -في بيان- إن “عددا كبيرا من لاعبي فريق البلوغرانا يعاني التهابا في المعدة والأمعاء”.

وكانت المباراة مقررة اليوم السبت على ملعب “ليفي” التابع لفريق سان فرانسيسكو 49، والذي يتسع لـ68 ألفا و500 متفرج، وتدخل في إطار جولة الأبطال التي تجمع 6 أندية أوروبية كبرى، وكان من المتوقع أن تجذب حشدًا كبيرًا من الجماهير.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز -الأربعاء المقبل- في لوس أنجلوس، قبل مواجهة غريمه التقليدي ووصيفه ريال مدريد في دالاس السبت المقبل.

وينهي برشلونة جولته بمواجهة ميلان الإيطالي في لاس فيغاس في الأول من أغسطس/آب المقبل.

سكاي نيوز

الجزيرة