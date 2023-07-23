التعليم العالي توجه مديري الجامعات بتوفيق أوضاع الطلاب بالمؤسسات المتضررة





أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سعيها الدؤوب في توفيق اوضاع طلاب الجامعات المتضررة من الحرب وتمكينهم من مواصلة تعليمهم داخل البلاد،

وفي هذا الأطار وجه بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي مديري الجامعات الحكومية وغير الحكومية بالولايات للعمل على تيسير أمر قبول الطلاب خاصة طلاب السنة الأولى وزيادة الاعداد المخططة لبعض التخصصات، مشيرا إلى تيسير إجراءات عملية تحويل طلاب المراحل المتقدمة بالتنسيق مع الادارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات. ودعا وزير التعليم العالي الإدارة العامة للقبول للاستفادة القصوى من النظام الالكتروني المعمول به في الإدارة، وإعادة اطلاقه بكامل فاعليته، مع ضرورة ربطه مع كل الجامعات والكليات على امتداد البلاد، وقال إن هذا النظام يساعد كثيرا في عملية تكملة اجراءات القبول للسنة الأولى والتحويل بين الجامعات للمراحل المتقدمة، ليتمكن الطلاب من مواصلة مسيرتهم التعليمية، مجددا الاشادة بانتظام العمل بمراكز التوثيق المؤقتة بجامعات الجزيرة والبحر الاحمر ووادي النيل وبخت الرضا.

وكاله سونا