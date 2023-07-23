شاهد بالفيديو.. منتج مصري لجأ لـ “خادم” للحصول على حقوقه من فيفي عبده





اعترف المنتج المصري أحمد الزواوي أنه لجأ لعلم الفلك، وما سُمّي بالـ “خادم” للحصول على مستحقات مالية من الفنانة فيفي عبده، بعدما رفضت تسليمها له منذ عام 2017.

علم الفلك

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدّمه الإعلامي سيد علي عبر قناة “الحدث اليوم”: “في طرق في إيدينا بنستغلّها في حالة لما يكون لنا حق عند حد ومش عارفين نحصل عليه بالقانون ولا بالأصول”.

وأضاف: “الموضوع له علاقة بعلم الفلك، مفيش حاجة اسمها سحر، وأنا عمري ما أذيت حد، وعندي القدرة بأمر الله أزيل ما تسببت فيه، ودي حاجة نسمّيها قرصة ودن”.

خلافه مع فيفي عبده:

وكشف الزواوي كواليس خلافه مع فيفي عبده قائلاً: “المبلغ المستحق لي عندها 60 ألف جنيه من 2017، كانوا دفعة تعاقد على بطولة فيلم، وأنا عايز منها حقي بقيمته النهاردة، وهي للأسف رافضة تدفع”.

وأضاف: “تواصلت مع النقيب أشرف زكي، وعملت شكوى في النقابة ومعرفوش يحققوا معاها، واشتكيتها في المحكمة لكن الشكوى أخذت حفظ لعدم العثور عليها في أي عنوان، وكلّمت بنتها عزة مجاهد، وأنا مش هسيب حقي”.

خادم:

ورداً على سؤال: ما الذي قام به بالضبط؟ قال أحمد الزواوي: “دي حاجة ربّنا يهبها لمن يشاء، إن معاه حد بيسمّوه خادم أو خدمة يحرسه ويذلّل له الصعاب، وأنا أستعملها في أشياء تخصّني فقط”.

“صحيفة المرصد”