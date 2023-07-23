ميسي أنهى شبح المباراة الأولى.. قصة فشل رافقت أنجح لاعب في العالم





سجّل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي بداية موفقة واستثنائية مع ناديه الجديد إنتر ميامي الأميركي، وذلك بفضل هدف عالمي سجله في شباك نادي كروز أزول المكسيكي وسط حضور جماهيري كبير وتحت أنظار نجوم الرياضة الأميركية.

وبفضل هدفه الذي جاء في الثواني الأخيرة، كسر ليونيل ميسي رقماً سلبياً لازمه في كل بداياته مع الأندية التي حمل ألوانها أو المنتخب الأرجنتيني، إذ أكدت صحيفة “أس” الإسبانية، السبت، أن ميسي سجل في أول مباراة يخوضها مع فريق جديد في إنجاز لم يسبق أن حققه من قبل.

وكانت بداية ميسي مع نادي برشلونة عام 2003 في مباراة ودية ضد نادي بورتو، حينها لم يكن قد تجاوز 16 عاماً، ورغم الموهبة الكبيرة التي امتلكها في تلك الفترة، لم ينجح الأرجنتيني في هز الشباك تحت أنظار المدير الفني فرانك ريكارد.

وفي 2021، عاش ليونيل ميسي نفس الوضع مع باريس سان جيرمان، حيث خاض مباراة ضد نادي ريمس، وظهر عليه التأثر من تراجع بدني في الدقائق القليلة التي شارك فيها، ولم ينجح في تسجيل هدف في أول مباراة يخوضها بألوان الباريسي.

وشارك “البولغا” في أول مباراة مع المنتخب الأرجنتيني عام 2005، إذ قرر المدرب نيستور بيكرمان مشاركته في مباراة ودية أمام المنتخب المجري، بداية من الدقيقة 66، لكن سرعان ما غادر أرضية الملعب بسبب تعرضه للطرد في ذكرى سيئة له على المستوى الدولي.

العربي الجديد