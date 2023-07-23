التحديات الماثلة بالبلاد أثرت على أعمال الري بمشروع الجزيرة





إستهل المهندس إبراهيم مصطفي علي مدير الاداره الزراعية بمشروع الجزيره يرافقه المهندس الفاضل شقدي نائب مدير الإدارة الزراعية لأقسام الجزيره صباح اليوم ، جولة ميدانية بقسمي الوسط والمسلميه شملت الكيلو 9 والكيلو 5 بميجر مدني وترعتي بركات (1) و(2) وترعة محرم وود آدم إلى جانب قنطرة (99) بالقسم الوسط وقنطرة (108) بمنطقة بيكا.

كما شملت الجولة الوقوف علي مناسيب الري بقنطرة (114) مساعد وقنطرة المسلميه وميجر طيبة وترعة ود الحلام والإنقاذ وحاجتهما لإزالة الأطماء إلى ذلك تم الوقوف علي ميجر الجاموسية والذي يروي تفاتيش عبد الرحمن وسعد الله والتبوب حيث كشفت الجولة ضعف مناسيب الري مما إنعكس على ضعف المساحات المزروعة.

وخلال لقائه بالمزارعين أوضح مدير الإدارة الزراعية أن التحديات التي تواجه البلاد إمتد تأثيرها علي أعمال الري علي مستوي المنظمات المائية وإزالة الاطماء والحشائش ومناسيب مياه الري، داعياً لتكامل الأدوار بين إدارة المشروع والري والمزارعين معلناً حراسة القناطر للحفاظ علي المناسيب وعدم التعدي عليها مجدداً إلتزام إدارة المشروع بتأمين المواد البترولية لأصحاب الآليات العاملة في القنوات.

كما دعا المهندس إبراهيم مصطفي علي المفتشين لتكثيف التواجد الميداني لمتابعة المناسيب وري المساحات التي تمت زراعتها وإعداد مقترح لمساحات القمح لوضع الترتيبات اللازمة للتمويل من وقت مبكر.

سكاي نيوز

وكاله سونا