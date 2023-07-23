جامعة الجزيرة تطرح فرص الإستثمار المتاحة لملتقى رجال المال والأعمال





أعلنت إدارة جامعة الجزيرة تعدد فرص الاستثمار في الجامعة وإنفتاحها على كل المشاريع التي يمكن أن تنفذ عبر الشراكة أو أي صيغة للتمويل.

وكشف ياسر هلال الهاشمي وكيل الجامعة في كلمته بملتقى رجال الأعمال بمدني مساء أمس عن توفر فرصٍ تعليمية وإعداد الدراسات العلمية للمشاريع عبر دار الجامعة الإستشارية أو الكليات المتخصصة في الاقتصاد والتنمية الريفية والعلوم الزراعية والهندسة والتكنولوجيا والصناعات والإنتاج الحيواني وغيرها من الكُليات الداعمة للمجالات الاستثمارية .

وأشار وكيل الجامعة للتناغم والتعاون القائم بين الجامعة ومشروع الجزيرة، ونوه لطرح دراسات لإنشاء مدارس الجامعة مقدمة للتمويل فضلاً عن مشاريع زراعية في مجالات الحبوب الزيتية والصادرات البستانية وإنتاج الأعلاف وإكثار البذور والخضروات والفواكه.

وأبدى الهاشمي إستعداد الجامعة لإسناد مجالات صناعة الجلود وإنشاء المسالخ وصناعة الدواجن والألبان علاوة عن الأدوية حيث يجري الترتيب مع جهات عالمية لإنتاج لقاحات عن طريق كلية الصيدلة .

ولفت لإستناد الجامعة على أراضٍ زراعية خصبة قابلة للإستغلال في المجال الزراعي بواقع (360) فدانا بالمناقل و2 ألف فدان بأبي حراز، و(1500) فدان بالنشيشيبة.

كما جدد وكيل الجامعة إلتزام الجامعة بإتاحة الفرص للراغبين في الإستثمار والدخول في شراكات في المجال الإنشائي بنظام (البوت) وقال ان الجامعة منفتحة وترغب في إستقطاب المستثمرين، مشيراً للشراكة مع مشروع الجزيرة في تأسيس مصبغة للجلود بورش مارنجان الميكانيكية التابعة لإدارة المشروع غير أن ظروف الحرب أرجأت إنطلاق المشروع.

وتابع: لدينا في الجامعة وحدة لدباغة الجلود تنقُصها وحدة معالجة للمياه ونحن على إستعداد للتعاون في هذا المجال.

سكاي نيوز

وكاله سونا