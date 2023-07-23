والي البحر الاحمر يشهد تدشين المرحلة الثانية لصادر الذهب





شهدت ولاية البحر الأحمر اليوم فعاليات تدشين المرحلة الثانية من صادرات الذهب المنتج من الولاية التي بلغت 226 كيلوجرام من جانب شركة اليانس للتعدين وذلك بحضور إلى البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج، ووكيل وزارة المعادن، والمدير التنفيذ والمستشار الجيلوجي للوزارة، ومدير بنك السودان، والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، ومُدير فرع الشركة ببورتسودان.

وخاطب الوالي المناسبة بمباني بنك السودان ببورتسودان موضحاً أن تصدير هذه الشحنة في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان يعد إضافة حقيقية لدعم الإقتصاد الوطني ومؤشر هام لوصول الولاية إلى مراحل متقدمة في مجال إنتاج الذهب من حيث التأمين والحماية والإنتاج وصولاً إلى مرحلة التصدير.

من جانبه أكد د. محمد سعيد زين العابدين وكيل وزارة المعادن حرص الدولة واهتمامها بقطاع التعدين واستعداد الوزارة لتقديم العون اللازم وتسهيل الإستثمار في هذا المجال، وبشر بافتتاح مصفاة للذهب ببورتسودان خلال الايام القادمة.

إلى ذلك أوضح ممثلو الجهات ذات الصلة بقطاع التعدين خلال المناسبة أن تصدير هذه الشحنة من الذهب في ظل الظروف الراهنة بالسودان تأكيد على حرص الدولة علي توفير البيئة الآمنة والمناخ المناسب للاستثمار، مشيرين في ذلك إلى أن المرحلة الأولى لتصدير الذهب المنتج من ولاية البحر الأحمر بلغت 68 كيلو جرام من منجم شركة ارياب للتعدين.

‏سكاي نيوز

‏وكالة سونا