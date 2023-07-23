والي الجزيرة يتوقع صرف المرتبات بعد تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية





وقف الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف برفقه لجنة أمن الولاية ودكتور كمال الدين عوض مدير عام وزارة التربية والتعليم صباح اليوم ، على سير أعمال الكنترول وتصحيح إمتحانات المرحلة الإبتدائية بمدارس العدوية وأحمد عبد العزيز بمدني حيث حيا الوالي المعلمين وجهودهم في إنجاح إمتحانات المرحلة الابتدائية في ظل توقف المرتبات وقال: (نقف للمعلم احتراماً وإجلالا).

وكشف والي الجزيرة عن إتصالات يقودها عدد من الولاة مع الحكومة الإتحادية لسداد استحقاقات العاملين بالدولة، وأكد أن ولاية الجزيرة لم تتحصل علي أي تحويلات منذ إندلاع الحرب.

ولفت إلى أن ولاية الجزيرة تتحمل أعباء كبيرة في تسيير دولاب العمل الولائي والمؤسسات الاتحادية.

وتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري بداية صرف المرتبات خاصة بعد تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية.

ومن جانبه أكد مدير التعليم أن عمليات التصحيح تسير وفق الخطة الموضوعة وأعرب عن تقديره للمعلمين وقال إن إمتحانات المرحلة الابتدائية هذا العام جاءت استثنائية حيث جلس للإمتحان 99.953 طالبا وطالبة منهم 6.500 خارج البلاد إضافة لعدد 11.500 من طلاب ولاية الخرطوم الوافدين.

‏سكاي نيوز

وكالة سونا