رابطة أبناء القضارف بالخرطوم تنظم اسبوعاً علاجياً بالقضارف





تفقد والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بمستشفى محمد وسيد الخبير بحى كررى ببلدية القضارف اليوم ، فعاليات البرنامج العلاجى الذى تنفذه رابطة ابناء القضارف بالخرطوم فى يومه الثانى.

وأوضح الفريق جعفر محمد يوسف رئيس الرابطة ان البرنامج يشتمل على توفير الخدمات العلاجية للمواطنين فى مختلف التخصصات الطبية من أبناء الولاية بالخرطوم مقدما شكره وتقديره لحكومة الولاية والتسهيلات التى أتاحت لهم تنفيذ البرنامج.

وأشار الى ان يومى الثلاثاء والاربعاء القادمين سيشهدان تنفيذ ذات البرنامج بمستشفى السلام ويومى الخميس والسبت بمركز حي الصوفي الأزرق .

من جهته ثمن والى القضارف المكلف مجهودات الرابطة واسهامات توفير الخدمات العلاجية للمواطنين والوافدين من الخرطوم على حد سواء.

كما دعا رئيس الرابطة لإقامة مؤتمر بمشاركة الكوادر الطبية الوافدة لحكومة الولاية فى برنامج توطين التشخيص والعلاج معلنا الالتزام بتوفير الأدوية لإنجاح برامج الأيام العلاجية .

سكاي نيوز

وكاله سونا