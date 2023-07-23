المركز القومي لتدريب المعلمين الإتحادي ينفذ دورات تدريبية للمعلمين





يعتزم المركز القومي لتدريب المعلمين الإتحادي إنفاذ دوراتٍ تدريبية للمعلمين والمعلمات بولاية نهر النيل عبر برنامجه الذي سيستمر حتى نهاية العام 2024.

واستمع الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى، مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية، الوزير المكلف بحضور قيادات المركز القومي لتدريب المعلمين بالولاية استمعوا لشرح مفصل من قيادات المركز القومي لتدريب المعلمين برئاسة الدكتور أحمد خليفة عمر، المدير المكلف للمركز عن البرنامج التدريبي الذي يجيء في إطار برنامج تحسين جودة التعليم ويتم بالتنسيق مع المركز القومي لتدريب المعلمين بالولاية مشيرين إلى أن البرنامج يهتم ببناء القدرات المؤسسية عبر تدريب الكوادر التابعة لوزارة التربية والتعليم.

ويركز البرنامج التدريبي للمركز القومي لتدريب المعلمين على الاحتياجات التدريبية العاجلة، والتعليم في حالة الطوارئ.

وقرر المركز القومي لتدريب المعلمين الإتحادي عقد دورات تدريبية خلال الأيام القادمة للمعلمين والمعلمات بمحليات الدامر، عطبرة، وبربر بالإضافة إلى رئاسة وزارة التربية والتعليم بالدامر. وعزا المركز اقتصار البرنامج التدريبي على المحليات المذكورة نسبةً لمحدودية الميزانية وصعوبة المتابعة في المحليات البعيدة ولكن المركز القومي لتدريب المعلمين أشار إلى إمكانية عمل معالجات لتدريب المعلمين بالمحليات الأخرى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحليات للمساهمة في ميزانية التدريب.

هذا وسيقوم المركز القومي لتدريب المعلمين الإتحادي بتقديم خطة عمل متكاملة عن البرنامج التدريبي بولاية نهر النيل وتسليمها لوزارة التربية والتعليم بالولاية.

ورحب الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى، الوزير المكلف بقيادات المركز القومي لتدريب المعلمين الإتحادي متمنياً لهم الإقامة الطيبة بالولاية وقال إن التدريب يعتبر حلقة أساسية للإرتقاء بالعملية التربوية والتعليمية وطالب المركز بالعمل على إدراج الولاية في كل البرامج التدريبية التي تنظمها وتمولها المنظمات العالمية كما طالب بوضع معالجات لتضمين بقية محليات الولاية في البرنامج التدريبي المقترح. مؤكداً حرص وزارته للتعاون مع المركز لإنفاذ برنامجه على الوجه الأكمل.

وعبّر الدكتور أحمد خليفة عمر، المدير المكلف للمركز القومي لتدريب المعلمين الإتحادي عن شكره لحكومة وإنسان الولاية لاستضافتهم الكريمة للقادمين من ولاية الخرطوم وأشاد بتعاون الإدارات العاملة بوزارة التربية والتعليم مع المركز.

تجدر الإشارة إلى أن المركز القومي لتدريب المعلمين الإتحادي يتخذ من ولاية نهر النيل مقراً له برئاسة وزارة التربية والتعليم بالدامر في ظل الأحداث والظروف التي تشهدها ولاية الخرطوم.

سكاي نيوز

وكاله سونا