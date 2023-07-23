والي الشمالية يطلع على سير أداء الشؤون الدينية بالولاية





إطلع والي الولاية الشمالية الأستاذ الباقر أحمد علي على سير العمل والأداء بالادارة العامة للشؤون الدينية بالولاية والأنشطة التي نفذتها والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم بمدير الإدارة العامة للشؤون الدينية الشيخ الجيلي الطيب، ووجه الوالي بضرورة تخصيص خطب الجمعة والمنابر الدينية وحث المواطنين للمشاركة في حملات التعبئة والاستنفار العامة التي انتظمت محليات الولاية إستجابة للنداء الذي أطلقه القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

كما طالب الباقر بمواصلة الدعم وسند القوات المسلحة والإكثار من الدعاء والتضرع للمولى عز وجل بأن ينصر القوات المسلحة في المعارك التي تخوضها ضد مليشيا الدعم السريع وعودة الأمن والاستقرار والطمأنينة بالبلاد كما وجه الوالي بضرورة تقديم يد العون والمساعدة للذين قدموا للولاية بسبب ظروف الحرب.

سكاي نيوز

وكاله سونا