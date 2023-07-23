والى شمال كردفان يطمئن على حالات الجرحى والمصابين بمستشفى الأبيض





قام والى ولاية شمال كردفان الأستاذ عبدالخالق عبداللطيف بزيارة ميدانية صباح اليوم لمستشفى الأبيض ومستشفى الطواريء والاصابات برفقة الامين العام لحكومة الولاية والمدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية.

هذا ووقف الوالي على اوضاع الجرحى والمصابين المتاثرين جراء القصف العشوائي لمليشيا الدعم السريع وتفقد الوالي اقسام وعنابر المستشفى والطواريء واطمأن على حالات المرضى والخدمات العلاجية التى تقدم لهم.

إلي ذلك وقف والي شمال كردفان على المخزون من الأدوية والأمداد الدوائي بمخازن الصندوق القومي للامدادات الطيبة.

وبمركز الجميح لغسيل الكُلى بمدينة الأبيض وقف والي شمال كردفان على سير العمل بالمركز علاوة على خدمات الغسيل التى تقدم للمرضى، واكد الوالي ان الزيارة تاتي بغرض الوقوف على حالات المرضى الى جانب الوقوف على احتياجات المستشفى والطوارئ والاصابات مشيرا الى اهتمام حكومة الولاية بعمل القطاع الصحي لمواصلة عمله بصورة مستمرة وتمنى الوالي للمصاربين عاجل الشفاء.

من جهته أكد المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية دكتور الفاتح عبدالرحمن ان زيارة الوالي تشكل دافع معنوي كبير للكودار الصحية لبذل مزيد من الجهد لتقديم الخدمات العلاجية كما أكد ان الزيارة ساهمت فى حل كثير من الاحتياجات.

سكاي نيوز

وكاله سونا